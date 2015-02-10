بالفيديو.. عمرو عبد الحميد: قطعة الحلوى للإعلاميين الروس داخل قصر القبة بخمسة جنيهات

استنكر الإعلامي عمرو عبد الحميد مقدم برنامج “الحياة اليوم” على فضائية الحياة الموقف المخجل الذي تعرض له هو وزملائه الصحفيين المصريين، بالإضافة إلى البعثة الإعلامية الروسية اليوم في قصر القبة الرئاسي.

وروى عبد الحميد أنه ذهب مع زملائه والبعثة الإعلامية الروسية صباح اليوم إلى قصر القبة لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أنهم فوجئوا باستقبالهم في مكان ما يشبه “البدروم”.

وتابع عبد الحميد، “جلسنا نحو 5 ساعات في انتظار بدء المؤتمر دون طعام أو شراب، وبعد وقت طويل دخل علينا شاب يحمل طبق من الحلوى فاعتقدنا أنه واجب الضبافة، إلا أننا فوجئنا أن سعر كل حلوى نتناولها 5 جنيهات”.

يُذكر أن عمرو عبد الحميد يحمل الجنسية الروسية منذ عدة سنوات.

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