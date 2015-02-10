أخبار عاجلة

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالفيديو.. عمرو عبد الحميد: قطعة الحلوى للإعلاميين الروس داخل قصر القبة بخمسة جنيهات

Google+ Print
بالفيديو.. عمرو عبد الحميد: قطعة الحلوى للإعلاميين الروس داخل قصر القبة بخمسة جنيهات بالفيديو.. عمرو عبد الحميد: قطعة الحلوى للإعلاميين الروس داخل قصر القبة بخمسة جنيهات

عمرو عبد الحميد

استنكر الإعلامي عمرو عبد الحميد مقدم برنامج “الحياة اليوم” على فضائية الحياة الموقف المخجل الذي تعرض له هو وزملائه الصحفيين المصريين، بالإضافة إلى البعثة الإعلامية الروسية اليوم في قصر القبة الرئاسي.

وروى عبد الحميد أنه ذهب مع زملائه والبعثة الإعلامية الروسية صباح اليوم إلى قصر القبة لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أنهم فوجئوا باستقبالهم في مكان ما يشبه “البدروم”.

وتابع عبد الحميد، “جلسنا نحو 5 ساعات في انتظار بدء المؤتمر دون طعام أو شراب، وبعد وقت طويل دخل علينا شاب يحمل طبق من الحلوى فاعتقدنا أنه واجب الضبافة، إلا أننا فوجئنا أن سعر كل حلوى نتناولها 5 جنيهات”.

يُذكر أن عمرو عبد الحميد يحمل الجنسية الروسية منذ عدة سنوات.

 

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده»

فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده»