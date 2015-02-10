مجلس الشيوخ يوافق على تعيين كارتر وزيرا للدفاع

حظي تعيين أشتون كارتر وزيراً للدفاع الثلاثاء، على تأييد لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الاميركي بالاجماع، ليصبح بذلك التصويت النهائي لتثبيته في هذا المنصب ممكنا اعتبارا من هذا الاسبوع.

وكان الرئيس باراك أوباما عين اشتون كارتر (60 عاما) في الخامس من ديسمبر وزيرا مقبلا للدفاع ليحل مكان تشاك هيغل.

وبموجب الاجراء البرلماني يجب الموافقة على تعيينه على رأس وزارة الدفاع اولا على مستوى اللجنة ثم من قبل مجلس الشيوخ، الامر المحتمل حصوله اعتبارا من غد الاربعاء بحسب جون ماكين رئيس اللجنة.

واشتون كارتر معروف في الكونغرس حيث يحظى بالتقدير. وكان المسؤول الثاني في وزارة الدفاع بين 2011 و2013.

> وسيتعين عليه الاعتماد على صراحته والمامه بشؤون البنتاغون لايجاد مكانته داخل الادارة لكن سيتعين عليه ايضا التصدي للتحديات العديدة التي يواجهها الجيش الاميركي ومنها الحرب على “داعش” في العراق وسوريا.

كما يتوجب على مجلس الشيوخ تثبيت وزيرة العدل الجديدة لوريتا لينش التي عينت لتخلف اريك هولدر. لكن هذا التثبيت يبدو اكثر تعقيدا وبطئا لا سيما وان العديد من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي اعلنوا معارضتهم بسبب برنامج تسوية اوضاع موقتة للذين لا يحملون اوراقا ثبوتية الذي انشأه اوباما وتؤيده لينش.