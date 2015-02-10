بالصور…ننفرد بنشر 60 اسم من المرشحين على قائمة « في حب مصر» في انتخابات مجلس النواب

تنفرد وكالة أنباء أونا بنشر 60 اسم من اجمالى 120 سيتم ترشيحهم على قائمة في حب مصر خلال انتخابات مجلس النواب القادم ، حيث عقدت اجتماع مساء أمس واستقرت على بعض الأسماء منها.

أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق

اللواء سامح سيف اليزل الخبير العسكري

محمود الشريف نقيب الأشراف

عبدالهادي القصبي عضو المجلس الأعلي للطرق الصوفية

مصطفي الجندي عضو مجلس الشعب السابق وأحد مؤسسي حزب الدستور

وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد

محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن

هشام القاضى المتحدث باسم حزب مستقبل وطن

أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار السابق ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي

الدكتور محمود السيد سعد كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة سابقا

الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها وعضو أمانة سياسات الحزب الوطني ساابقا

سامر التلاوي عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني 2010 بالمنوفية

عماد جاد عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار

إيهاب زكريا عضو الهيئة العليا حزب المصريين الأحرار

حازم عبد العظيم عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار

السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر الأسبق

طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق

جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر

جمال عبد الناصر عقبي أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

محمد وهب الله الأمين العام لإتحاد عمال مصر

طارق الخولى مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة

محمود بدر مؤسس حركة تمرد

محمد عبد المنعم إسماعيل

والمهندس مجدى ملك من محافظة المنيا عضو بيت العائلة المصري

رجل الأعمل محمد فرج عامر رئيس نادي سموحه

رجل الأعمال وجيه أباظة نجل حسين وجيه أباظة عضو مجلس الشورى عن الحزب الوطني

رجل الاعمال زكى السويدى

معتز السعيد رئيس غرفة التجارة المصرية الصينية

محمد نصر عابدين رئيس تنفيذي بنك الاتحاد الوطني

السيد الزينى

محمد خالد الحشاش عضو مجلس الشورى عن الحزب الوطنى سابقا عن دائرة اشمون بالمنوفية

رشاد شكرى إعلامي مصري مقيم في الخارج ( عن المصريين في الخارج )

يحيى كيدوالى

هانى محمد

هانى محب

علاء السبيعى عضو مجلس الشعب الشعب ومدير بنك الاسكان والتعمير فرع المنيا

عزت المحلاوى عضو المجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني

أبرز الأسماء النسائية المرشحه

مارجريت عازر البرلمانية السابقة

منى منير القيادية بحزب المصريين الأحرار

لميس جابر الكاتبة والادبية

دكتورة هبة هجرس من ذوى الاحتياجات الخاصة وعضو المصريين الأحرار

الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

الدكتورة هالة مستكلى استشاري امراض الباطنة والقلب

الدكتورة سلمى محمود المدرس المساعد بقسم التاريخ

عايدة نصيف سكرتير عام حزب المصريين الاحرار

جمالات عبد الحليم رافع عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى عن دائرة طوخ وقها بالقليوبية

الناشطة ميرفت موسى حزب المصريين الأحرار

جيهان عيد إبراهيم حشيش مدرسة عضو سابق بالحرية والعدالة

سحر طلعت مصطفى

غادة لبيب محمود

سامية كمال

شادية خضير القيادية بالحزب الوطنى المنحل

أمانى راضى

مها بكرى

سارة جاد المولى

سعاد محمد المصرى

ومى محمود

فايزة محمود عبد الحافظ

كابتن نجوى خلف