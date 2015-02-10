بالصور…ننفرد بنشر 60 اسم من المرشحين على قائمة « في حب مصر» في انتخابات مجلس النواب
تنفرد وكالة أنباء أونا بنشر 60 اسم من اجمالى 120 سيتم ترشيحهم على قائمة في حب مصر خلال انتخابات مجلس النواب القادم ، حيث عقدت اجتماع مساء أمس واستقرت على بعض الأسماء منها.
أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق
اللواء سامح سيف اليزل الخبير العسكري
محمود الشريف نقيب الأشراف
عبدالهادي القصبي عضو المجلس الأعلي للطرق الصوفية
مصطفي الجندي عضو مجلس الشعب السابق وأحد مؤسسي حزب الدستور
وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد
محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن
هشام القاضى المتحدث باسم حزب مستقبل وطن
أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار السابق ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي
الدكتور محمود السيد سعد كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة سابقا
الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها وعضو أمانة سياسات الحزب الوطني ساابقا
سامر التلاوي عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني 2010 بالمنوفية
عماد جاد عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار
إيهاب زكريا عضو الهيئة العليا حزب المصريين الأحرار
حازم عبد العظيم عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار
السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر الأسبق
طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق
جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر
جمال عبد الناصر عقبي أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
محمد وهب الله الأمين العام لإتحاد عمال مصر
طارق الخولى مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة
محمود بدر مؤسس حركة تمرد
محمد عبد المنعم إسماعيل
والمهندس مجدى ملك من محافظة المنيا عضو بيت العائلة المصري
رجل الأعمل محمد فرج عامر رئيس نادي سموحه
رجل الأعمال وجيه أباظة نجل حسين وجيه أباظة عضو مجلس الشورى عن الحزب الوطني
رجل الاعمال زكى السويدى
معتز السعيد رئيس غرفة التجارة المصرية الصينية
محمد نصر عابدين رئيس تنفيذي بنك الاتحاد الوطني
السيد الزينى
محمد خالد الحشاش عضو مجلس الشورى عن الحزب الوطنى سابقا عن دائرة اشمون بالمنوفية
رشاد شكرى إعلامي مصري مقيم في الخارج ( عن المصريين في الخارج )
يحيى كيدوالى
هانى محمد
هانى محب
علاء السبيعى عضو مجلس الشعب الشعب ومدير بنك الاسكان والتعمير فرع المنيا
عزت المحلاوى عضو المجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني
أبرز الأسماء النسائية المرشحه
مارجريت عازر البرلمانية السابقة
منى منير القيادية بحزب المصريين الأحرار
لميس جابر الكاتبة والادبية
دكتورة هبة هجرس من ذوى الاحتياجات الخاصة وعضو المصريين الأحرار
الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر
الدكتورة هالة مستكلى استشاري امراض الباطنة والقلب
الدكتورة سلمى محمود المدرس المساعد بقسم التاريخ
عايدة نصيف سكرتير عام حزب المصريين الاحرار
جمالات عبد الحليم رافع عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى عن دائرة طوخ وقها بالقليوبية
الناشطة ميرفت موسى حزب المصريين الأحرار
جيهان عيد إبراهيم حشيش مدرسة عضو سابق بالحرية والعدالة
سحر طلعت مصطفى
غادة لبيب محمود
سامية كمال
شادية خضير القيادية بالحزب الوطنى المنحل
أمانى راضى
مها بكرى
سارة جاد المولى
سعاد محمد المصرى
ومى محمود
فايزة محمود عبد الحافظ
كابتن نجوى خلف