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رئيس الأهلي: عدم عقاب المسؤول عن كارثة الدفاع الجوي يهدد مستقبل الكرة المصرية

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رئيس الأهلي: عدم عقاب المسؤول عن كارثة الدفاع الجوي يهدد مستقبل الكرة المصرية رئيس الأهلي: عدم عقاب المسؤول عن كارثة الدفاع الجوي يهدد مستقبل الكرة المصرية

يرى محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أن عدم معاقبة المسؤول عن كارثة الدفاع الجوي التي أسفرت عن سقوط 22 مشجعا للزمالك في الاشتباكات مع الأمن، يهدد عودة الكرة المصرية للأبد.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف الدوري المصري لأجل غير مسمى بعد سقوط 22 مشجعا قبل انطلاق مباراة الزمالك أمام إنبي في الدوري يوم الأحد الماضي على ملعب الدفاع الجوي.

وقال طاهر لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "أولا، أقدم التعازي لأسر ضحايا الفاجعة الأليمة، وأتمنى أن يلهم الله ذويهم بالصبر والسلوان".

وتابع "ولكن يجب أن يُحاكم المسؤول عن هذه الكارثة بشكل علني، فوقوع هذه الكارثة بعد ما حدث مع جماهير الأهلي في بورسعيد سيجعل العواقب أكبر".

وأوضح "عدم عقاب المسؤول عن هذه الفاجعة قد يهدد عودة كرة المصرية لفترات طويلة".

يذكر أن الأهلي قد أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الدفاع الجوي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي كان ينوي إقامة مؤتمر صحفي عن الكارثة، ولكن قرر تأجيله إلى وقت لاحق.

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