«الغرفة الأمريكية»: على مصر التصرف بحكمة وسط الإضطراب الحالي لتحقيق أفضل تنويع في العلاقات

قال انيس أكلمندس، رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة بالقاهرة، إن المهمة الأساسية أمام صانع القرار المصرى الآن هى النهوض بالدولة، وانجاح القمة الاقتصادية المقبلة، ووضع البلاد على مسار مستقر، معتبرًا أن هذا هو ما سيحكم إطار التعاون بين مصر وروسيا، أو مصر وأى دولة كبرى.

اوضح«أكليمندس»، في تصريحات لـ «المصري اليوم»، تعليقًا على زيارة بوتين لمصر، أن أهم صراعين في العالم الآن هما الصراع السنى الشيعى، والمواجهة الروسية الأمريكية، والتى يلعب الملف الأوكرانى دورًا في تأجيجها، ولذلك فأن على مصر أن تتصرف بحكمة بالغة وسط هذا الإضطراب العالمي أو الإقليمي لتحقيق أفضل تنويع ممكن في العلاقات، وأكبر منافع اقتصادية وسياسية دون خسارة طرف أو كسب طرف على حساب آخر.

وتابع، أن مصر هي الواحة الخضراء وسط صحراء من التشرذم والإقتتال والإرهاب في المنطقة، وتقع عليها مسؤولية كبيرة ليس في حماية نفسها فقط، ولكن في منع مزيد من الإنهيار وإعادة قدر من التماسك إلى الدول العربية، وفي هذا الإطار فإنه من الأهمية بمكان تنويع مصادر سلاحنا، وتنويع مصادر لقمتنا حتى لا يذلنا أحد، ولذا فهناك اهمية واضحة لزيارة بوتين.

وأعرب عن إعتقاده ان زيادة التبادل التجارى مع روسيا ستعنى مزيدًا من الصادرات المصرية، لأنه لا يوجد في روسيا الكثير من السلع الاستهلاكية، مثل تلك التي في الغرب أو آسيا لتستوردها، لافتًا إلى أن انخفاض الروبل سيؤثر بالسلب على السياحة الروسية إلى مصر.