استعجال تقرير الطب الشرعي لمسجون توفي بحجز قسم عين شمس

أمرت نيابة عين شمس برئاسة المستشار أحمد يوسف باستعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بمسجون لقي مصرعه داخل حجز قسم شرطة عين شمس.

وكشفت معاينة النيابة لحجز قسم شرطة عين شمس أن صغر مساحة الحجز وضيقها لا تتناسب مع كثرة أعداد المحجوزين داخله، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض نتيجة تكدسهم.

تلقت نيابة عين شمس إخطارًا يفيد بوقوع المسجون محمد حمدى داخل حجز قسم شرطة عين شمس مغشيًا عليه وانتقاله إلى مستشفى هيليوبوليس لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة.

وأظهر الكشف المبدئي على الجثة إصابته بضيق تنفسى شديد ووجود إصابات قديمة.