​بالصور.. تنفيذي الوادي الجديد يصدر إجراءات عاجلة للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها

انعقد صباح اليوم الثلاثاء إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد وبحضور القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة.

في بداية الإجتماع ناقش عشماوي ما تم إنجازة من مشروعات جاري تنفيذها ووجة عشماوي بضرورة متابعة المشروعات والإنتهاء منها في مواعيدها المحددة.

وأكد عشماوي خلال الإجتماع علي الإلتزام بالإنتهاء من الأعمال في طريق الخارجة – المنيرة المزدوج المحدد له شهر مايو القادم، كما طالب عشماوي رؤساء المراكز بكشف حساب عن الأعمال والمشروعات التي يقومون بها سواء جارية أو تم الإنتهاء منها وضروة النزول إلى الشارع للوقوف علي المشاكل التي تؤرق المواطنين وإيجاد حلول فورية لها.

وخلال الإجتماع تطرق عشماوي إلى مشاكل التعديات علي أملاك الدولة، وطالب رؤساء المدن بضرورة الإنتهاء من تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة خلال أسبوع من تاريخه.

ووجه عشماوي أيضا بتشكيل لجنة من الأملاك والتخطيط العمراني والوحدات المحلية للتأكد من إلتزام الوحدات السكنية الخاصة لزوائد التنظيم وعدم الإخلال بالمخطط العمراني.

وناقش الإجتماع وضع إجراءات عاجلة وحاسمة تجاه أعمدة الإنارة بالمحافظة، وذلك لعمل صيانة كاملة بإحلال وتجديد الأعمدة القديمة والأيلة للسقوط.

وفي نهاية الإجتماع وجه عشماوي بضرورة قيام المسئولين بحملات علي الأسواق والمواقف مشكلة من كافة الجهات، وذلك لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة.