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بالصور.. مرشحي مجلس النواب يستلمون شهاداتهم الطبية

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11استلم ظهر اليوم مرشحي مجلس النواب نتيجة الكشف الطبي من مستشفيات الإسكندرية الثلاثة وهم “رأس التين وشرق المدينة والقباري”، وأكد مصدر طبي في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية أنه يوجد حالتين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة، وحالة أخرى لديه ورم فى المعدة.

من جانبه قال المحامى إيهاب أبو كليلة مرشح مجلس النواب مستقل عن دائرة ثان المنتزة أنه تسلم نتيجة الكشف الطبى والتى أثبتت إنه لائق صحيًا وأنه لا يتعاطى المواد المخدرة والمسكرات ولا مانع بدنيًا أو ذنيًا لخوض الإنتخابات.

وأضاف “أبو كليلة” أنه يرحب بالكشف الطبي على المرشحين كون عليهم التزامات وتحديات ولابد أن يكونوا لائقين نفسيًا وبدنيًا للقيام بهذه التحديات، ولكني أرى أنه كان يجب بعد صدور الحكم أن تقوم اللجنة العليا بعرضه على رئيس الجمهورية لإصدار قرار بقانون، لتعديل شروط الترشح حتى لا يتعرض البرلمان القادم إلى دعاوي بطلان أو عدم دستوريته.

 

 

 

 

 

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