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جنايات المنيا تؤجل محاكمة 4 متهمين بقتل أمين ورقيب شرطة

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جنايات المنيا تؤجل محاكمة 4 متهمين بقتل أمين ورقيب شرطة جنايات المنيا تؤجل محاكمة 4 متهمين بقتل أمين ورقيب شرطة

أرشيفية

قرر المستشار محمود سلامة، رئيس محكمة الجنايات بالمنيا، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل محمد على محفوظ، وأحمد فاروق أصنعى، شرطيين من قوة قسم المنيا، إلى جلسة اليوم الرابع من شهر مايو المقبل، لسماع أقوال الشهود وإستكمال مرافعه الدفاع مع إستمرار حبس المتهمين، وهم “راجى الرحمن محمد مختار، وطارق محسن محمد بدوى، ومحمد عادل أحمد عبد الرحمن، ووليد طه عثمان”.

وكان المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، إحال المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات، بتهم قتل 2 من أفراد الشرطة السريين أثناء عودتهم من عملهم صباح الأثنين الموافق 19 من شهر مايو الماضى بالقرب من كمين بنى أحمد.

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