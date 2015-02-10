الاحتلال الإسرائيلي يجرف عشرات الدونمات ببيت لحم

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عشرات الدونمات الزراعية من أراضي قرية “ارطاس” جنوب بيت لحم.

وحسب مصادر محلية فإن قوات جيش الاحتلال ترافقها جرافتان اقتحمت منطقة “خلة القطن”، وقامت بتجريف أراضٍ في موقع “جبل أبو زيد” بلغت 30 دونما، تعود لأهالي قرية “ارطاس” ومخيم الدهيشة.

ويزعم الاحتلال الإسرائيلي أن أراضي المواطنين التي تم تجريفها “أراضي دولة”، بهدف توسيع حدود مستوطنة “افرات” المجاورة لأراضي المواطنين.

يذكر أن مجموعة من المستوطنين قاموا قبل ستة أشهر بنصب خيمة كبيرة وسط الأرض، ومنعوا أصحابها من الدخول إليها.