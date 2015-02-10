المعلم يبحث مع دي ميستورا وقف القتال في حلب

بحث وزير الخارجية السوري وليد المعلم الثلاثاء، مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الأفكار الجديدة التي طرحها الأخير حول خطته لتجميد المعارك في مدينة حلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المعلم استقبل دي ميستورا والوفد المرافق له في مكتبه بدمشق حيث “دار النقاش حول الأفكار الجديدة التي طرحها دي ميستورا بشأن خطته للتجميد في مدينة حلب”.

وكان دي ميستورا وصل الاثنين، إلى العاصمة السورية ، قادما من العاصمة اللبنانية بيروت.

وتأتي زيارة دي ميستورا في إطار مبادرته لتجميد القتال في حلب، والتي سبق أن قام من أجلها مساعده رمزي عز الدين رمزي بزيارتين إلى دمشق خلال الفترة الماضية، كما أنها تأتي بعد انعقاد مؤتمر موسكو الأول، وقبل المؤتمر الثاني أواخر الشهر الجاري.

ويعمل المبعوث الدولي منذ أكتوبر الماضي على خطة وساطة لوقف إطلاق النار أطلق عليها “التجميد المحلي”، تبدأ من مدينة حلب شمال سوريا، وهو ما اعتبره الرئيس السوري بشار الأسد “مبادرة جديرة بالدراسة، ونجاحها سيشكل حجر الأساس لخطوات مماثلة في مناطق أخرى”.

فيما اعتبر الائتلاف السوري المعارض ، الذي يتخذ من تركيا مقرا له المبادرة “منقوصة”.

وكانت مبادرة مماثلة في حمص قد أفضت بالفعل عن مصالحة أنهت معارك عنيفة، حيث خرج بموجبها المسلحون من المدينة وصار بالإمكان توصيل مساعدات إنسانية اليها.