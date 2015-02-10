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داعش: خدرنا الكساسبة قبل إحراقه حتى لا يفسد عملية التصوير

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داعش: خدرنا الكساسبة قبل إحراقه حتى لا يفسد عملية التصوير داعش: خدرنا الكساسبة قبل إحراقه حتى لا يفسد عملية التصوير

معاذ الكساسبة

كشف تنظيم داعش أنه قام بتخدير الطيار الاردني معاذ الكساسبة قبل إحراقه حيًا، حتى لا يقاوم النيران المشتعلة وهو داخل القفص الذي احتجز فيه وفق ما اظهر مصور وممنتج باحترافية، انتشر على موقع يوتيوب.

وأكدت التقارير التي نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الكساسبة كان يجهل ما يحدث له، حيث أنه تم تخديره بنوع من المخدرات حتى لا تشعر “المراكز الحسية” لديه بما وقع عليه.

وكان التنظيم الإرهابي قد نشر شريط أعدام الكساسبة بعد أن طالب بمبادلة رهينة ياياني لديه بالاسيرة الإرهابية المعتقلة في السجون الاردنية ساجدة الريشاوي، التي تم إعدامها في أعقاب جريمة الاعدام البشعة بحق الطيار الأردني.

وأشار مراقبون إلى دراسة أجروها لحالة الطيار الأردني معاذ الكساسبة، والحالة التي كانت عليه أثناء قتله حرقًا، وعدم إبدائه لأي مقاومة أو صراخ فوري عند وصول النار إليه.

حيث قال المراقبون: إن “الإحساس استمر لثوانٍ معدودة؛ لأن هذه المراكز الحسية احترقت بسرعة، نظرًا لأنه كان مبللًا بالبنزين سريع الاشتعال، علمًا بأن وهج النار كافٍ بالنسبة للشخص الطبيعي لجعله يشعر ببداية الاحتراق” – حسبما أفاد المركز الصحفي السوري.

وقال المراقبون، “من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن (معاذ) بدا غير واعٍ وغير مدرك لما ينتظره، وليس كما قال البعض إنه غير خائف، لأنه إنسان بالنهاية، ومن المفروض فيما لو كان واعيًّا أن يدرك المصير الذي ينتظره”.

كما قامت عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، بالكشف عن “إعطاء الطيار الأردني كميات كبيرة من المخدر، للتأكد من قتل إدراكه لما يجرى حوله، وإفقاده القدرة على التفكير أو التصرف، أو حتى القيام بأي حركة يمكن أن تفشل التصوير”.

ويذكر أن التنظيم أسر الطيار الأردني في 24 كانون الأول بعد أن سقطت طائرته التي كانت تشارك ضمن حملة التحالف الدولي، فوق الرقة.

وكالات

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