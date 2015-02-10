«عبد الخالق» يترأس اجتماع «الأعلى للدراسات العليا والبحوث»

عقد المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث اجتماعاً، ظهر الثلاثاء، برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، بمقر الوزارة.

أكد الوزير على أهمية دعم وتطوير منظومة البحث العلمى فى الجامعات وإعداد شباب المدرسين المساعدين ليكونوا نواة لأعضاء هيئة التدريس، مشيراً إلى أن أعضاء هيئة التدريس هم القوة الفاعلة لاستقرار العملية التعليمية وتطورها.

وأشار إلى اتجاه وزارة التعليم العالى للتوسع فى المنح الخارجية، مؤكدا أن مصر لديها واحداً من أقدم نظم الابتعاث فى المنطقة وأكثرها استقرارا، داعيا إلى تشجيع الطلاب على التواصل مع الجهات الأجنبية المانحة للبعثات.

وأضاف: «استطعنا زيادة فرص المنح المتاحة هذا العام مع الصين لتصل إلى 500 منحة لمدة 5 سنوات بمعدل 100 منحة كل عام، وكذلك تفعيل اتفاقيات البعثات مع المجر وروسيا وفنلندا وايطاليا ليتضاعف عدد المبتعثين المصريين بهذه الدول فى العام الحالى».

كما تناول «عبد الخالق» فتح باب الابتعاث بالجامعات المصرية أمام الوافدين من خلال رفع شرط نسبة الـ10% المخصصة لاستقدام الطلاب الوافدين بكل جامعة، مؤكدا على أهمية دور البعثات فى تدعيم العلاقات مع الدول الشقيقة بصفة عامة، ودول افريقيا وحوض النيل بصفة خاصة.

وخلال الاجتماع أكد الوزير على ضرورة تفعيل الاتفاقيات العلمية التى توقعها الجامعات المصرية مع الجهات الأجنبية للنهوض بالعملية التعليمية، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم للجامعات فى هذا المجال، كما ناقش فتح باب الدراسات العليا أمام أطباء وزارة الصحة لتقوم الجامعات بدورها فى رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل مستشفيات وزارة الصحة.

وعرض الدكتور أحمد طلبه، مدير وحدة تطوير المشروعات بالوزارة، برنامج التصنيف المحلى الجديد للجامعات المصرية والذى يضم خمسة محاور رئيسية، هى التعليم والتعلم ويتم منحه وفقاً للتصنيف (350 درجة)، والبحث العلمى (250 درجة)، وخطة المجتمع (150 درجة)، والموارد المادية والبشرية (150 درجة)، والتوجه الدولى (100 درجة) بإجمالى 1000 درجة للتصنيف، مشيراً إلى أنه تم استحداث وحدة للدراسات وبحوث تطوير التعليم العالى تابعة للوزارة.

من جانبه، عرض الدكتور سيد تاج الدين، رئيس الإدارة المركزية للبعثات، خطة البعثات والمنح الدراسية الخارجية وذلك فى إطار إعداد كوادر أعضاء هيئة التدريس للجامعات بما يساهم فى تفعيل دورهم فى العملية التعليمية والبحثية فى الجامعات لخدمة خطة التنمية القومية لمصر، مشيراً إلى أنه سيتم زيادة الموازنة المخصصة للبعثات هذا العام لتصل إلى 600 مليون جنيه.