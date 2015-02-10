حزب الكرامة بشمال سيناء يعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية

أعلن حزب الكرامة في شمال سيناء مقاطعته الانتخابات البرلمانية الحاليّة وعدم خوض الانتخابات لعدة أسباب منها استمرار حظر التجوال في بعض مدن شمال سيناء والاعتراض علي قانون تقسيم الدوائر وقانون التظاهر، ولفتح المجال واسعا لمن قامت عليهم ثورتي ٢٥ يناير وثورة ٣٠ يونيو.

وقال المتحدث الإعلامي للحزب الكرامة حاتم البلك، إن الحزب في شمال سيناء عقد اجتماعا عاجلا في مقره بالعريش، مساء الثلاثاء، ذلك لتحديد موقفه من انتخابات البرلمان، وقرر بالإجماع مقاطعة الانتخابات البرلمانية وعدم المشارك فيها بسبب استمرار حظر التجوال ورفض قانون الانتخابات ورفض قانون تقسيم الدوائر واستمرار قانون التظاهر ولفتح المجال لمن قامت عليهم ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو لخوض الانتخابات البرلمانية.