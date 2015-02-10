محافظ شمال سيناء يتفقد المباني المتضررة من التفجيرات بالعريش ويوزع أجهزة وأثاث

قام اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء فؤاد طلبة عثمان، مدير الأمن، والمهندس محمد البيك، رئيس مركز ومدينة العريش، بتفقد المبانى المتضررة من تفجيرات العريش، وتوزيع بعض الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي على المتضررين.

تفقد المحافظ عددا من الوحدات السكنية والشقق الواقعة فى محيط مديرية الأمن والتى تضررت من التفجيرات، حيث التقى بالمواطنين والأسر المقيمة فيها ، واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم.

وأكد المحافظ، فى تصريحات صحفية، أنه قرر تشكيل لجان من المحافظة ومجلس المدينة والتضامن الاجتماعى ومديرية الاسكان لحصر المبانى المتضررة وتقدير الخسائر والتعويضات ، وقد انتهت اللجان من عملها خلال الأسبوع الماضى وسيتم التعويض عن الخسائر والتلفيات أواخر الأسبوع الجارى أو أوائل الأسبوع المقبل .. مشيرا الى توافر المبالغ اللازمة لصرف تلك التعويضات.

وأشار المحافظ إلى أن احدى السيدات تبرعت بمبلغ 52 ألف جنيه لتعويض المضارين، حيث تم شراء كمية من الأجهزة الكهربائية والمنزلية من شاشات عرض وثلاجات وبوتاجازات وشفاطات إلى جانب بعض الأثاث المنزلى من سراير ودواليب، وتم توزيعها على المستحقين، وأن باقى المتضررين سيتم تعويضهم عن طريق التضامن الاجتماعى وبعض الجهات المعنية.