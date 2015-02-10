بروتوكول تعاون بين «الآثار» و«مصر للطيران» لتنشيط سياحة الترانزيت

وقع الدكتور مصطفي أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الآثار، وشركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، لتنشيط سياحة الترانزيت في مصر، وذلك بحضور اللواء محمد سامي، رئيس قطاع التمويل، والمحاسب عادل صالح الغرابلي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للسياحة «الكرنك»، والأسواق الحرة، والطيار سامح الحفني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران.

وقال الدكتور مصطفى أمين، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن البروتوكول ينص على منح تخفيض50% لسائحي الترانزيت علي رسوم الدخول للمناطق الأثرية والمتاحف بالقاهرة الكبرى أثناء مواعيد العمل الرسمية وتخفيض 30% بعد مواعيد العمل وذلك طبقا للمواعيد المقررة بوزارة الآثار، لافتاً إلى أن البروتوكول يسري لمدة عام قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات.

وأكد أمين على أهمية هذا البروتوكول في تنشيط سياحة الترانزيت أثناء توقفهم بمطار القاهرة الدولي مما يعود بالنفع المادي على الوزارة.