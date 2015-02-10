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السياحة تنفى توقيع السياح على إقرار بعدم إنتمائهم لمنظمات إرهابية

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نفت وزارة السياحة، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية، بشأن نيتها في توزيع منشور على السائحين الأجانب الوافدين لمصر يلزمهم بالتوقيع على إقرار بعدم إنضمامهم أو انتمائهم إلى منظمات إرهابية .

وأعربت رشا العزايزي، المستشار الإعلامي، والمتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة عن استيائها بسبب تداول تلك الأخبار المغلوطة التي ليس لها أساس من الصحة، والتي تسهم في الإساءة للصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري ، مشيرة إلى أن الوزارة لم تتخذ مثل تلك القرارات التي تؤثر بالسلب على صناعة السياحة .

وأضافت «العزايزي»، أن تداول تلك الأخبار الكاذبة والمغرضة يسبب قلقًا لدى السياح ويعطيهم انطباعًا سلبيًا عن الأحداث في ، وطالبت وسائل الإعلام بتحري الدقة في تناقل الأخبار خاصة في ظل دقة وحساسية الظروف الراهنة .

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