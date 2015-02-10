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رئيس جامعة جنوب الوادي عن ترشحه للإنتخابات: «قانون الجامعات لا يمنع»

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قال الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، إنه سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على قائمة «فى حب »، متمنيا التوفيق للقائمة في العمل لصالح الوطن.

وأضاف، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن قانون الانتخابات لا يمنع رؤساء الجامعات من الترشح للبرلمان، لأنه موظف عام، مشيرا إلى انه في الوقت نفسه لن يستطع القيام بدورين كرئيس للجامعة وبرلماني في وقت واحد.

وشدد «منصور» في الوقت نفسه أنه لن يسمح بالدعاية الانتخابية لنفسه أو لغيره داخل الجامعة، لافتا إلى أن الجامعات ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للجامعات بحظر الدعاية الانتخابية لمرشحى البرلمان داخل الجامعات أو ممارسة الأنشطة الحزبية.

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