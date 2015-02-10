المؤتمر: زيارة بوتين لمصر أرسلت رسائل عدة أهمها أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو البناء

أصدر المكتب الإعلامي لحزب المؤتمر بيانا وصف فيه زيارة الرئيس الروسي”بوتين” لمصر بالتاريخية والمثمرة للبلدين وأن نتائج الزيارة غير متوقعة وأرسلت عدة رسائل دولية مفادها أن مصر تسير بخطي ثابته ونجاح نحو إعادة البناء.

وأشار البيان إلى أن التقارب التاريخي المصري الروسي قد نتج عنه ااتفاق علي تكثيف التعاون التجاري والصناعي والسياحي والاقتصادي والعسكري واﻷمني بين البلدين لمواجهة اﻷرهاب، وفي مجال الطاقة النووية السلمية وذلك من خلال اﻷتفاقات التي تم توقيعها اليوم بين البلدين فكل هذه رسائل موجهة للمجتمع الدول مفادها” نحن هنا “.

وأكد البيان أن مصر كدولة ذات وزن وثقل في الشرق الأوسط ،تبني علاقاتها مع الجميع على أسس المصالح المشتركة، ولعل تطورالعلاقة وقوتها مع روسيا فى الأونة الاخيرة تعد إضافة حققتها ثورة 30 يونيو، وانفتاح هذه العلاقة المصرية الروسية واتسامها بالحيوية والفاعلية، تعد رسالة للعالم لإعادة تقييم موقف صناع القرار وتعبير عن قدرة مصر على التحرك.

واختتم البيان بأن مصر وروسيا يربطهما تاريخ حافل من المواقف المشرفة على الساحة الدولية.