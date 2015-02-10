أخبار عاجلة

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

المؤتمر: زيارة بوتين لمصر أرسلت رسائل عدة أهمها أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو البناء

Google+ Print
المؤتمر: زيارة بوتين لمصر أرسلت رسائل عدة أهمها أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو البناء المؤتمر: زيارة بوتين لمصر أرسلت رسائل عدة أهمها أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو البناء

 

وبوتين

أصدر المكتب الإعلامي لحزب المؤتمر بيانا وصف فيه زيارة الرئيس الروسي”بوتين” لمصر بالتاريخية والمثمرة للبلدين وأن نتائج الزيارة غير متوقعة وأرسلت عدة رسائل دولية مفادها أن تسير بخطي ثابته ونجاح نحو إعادة البناء.

وأشار البيان إلى أن التقارب التاريخي المصري الروسي قد نتج عنه ااتفاق علي تكثيف التعاون التجاري والصناعي والسياحي والاقتصادي والعسكري واﻷمني بين البلدين لمواجهة اﻷرهاب، وفي مجال الطاقة النووية السلمية وذلك من خلال اﻷتفاقات التي تم توقيعها اليوم بين البلدين فكل هذه رسائل موجهة للمجتمع الدول مفادها” نحن هنا “.

وأكد البيان أن مصر كدولة ذات وزن وثقل في الشرق الأوسط ،تبني علاقاتها مع الجميع على أسس المصالح المشتركة، ولعل تطورالعلاقة وقوتها مع روسيا فى الأونة الاخيرة تعد إضافة حققتها ثورة 30 يونيو، وانفتاح هذه العلاقة المصرية الروسية واتسامها بالحيوية والفاعلية، تعد رسالة للعالم لإعادة تقييم موقف صناع القرار وتعبير عن قدرة مصر على التحرك.

واختتم البيان بأن مصر وروسيا يربطهما تاريخ حافل من المواقف المشرفة على الساحة الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي