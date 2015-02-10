أخبار عاجلة

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

سفير مصر بالولايات المتحدة يرد على افتتاحية «واشنطن بوست»: «راجعوا مواقفكم»

  • مصر
  • 10
Google+ Print

رد السفير محمد توفيق، سفير بالولايات المتحدة، على افتتاحية صحيفة «الواشنطن بوست» في عددها الصادر يوم 30 يناير الماضي, قائلاً إن «افتتاحية الجريدة يوم 30 يناير 2015 بعنوان ذكري سنوية قاتمة في مصر سارت علي خطى جماعة الإخوان الإرهابية في تحميل المصرية مسؤولية الاعتداء الذي أدي إلي مقتل 30 من أبناء وطني, وبالإدعاء بأن أكثر من 20 متظاهر قٌتلوا علي يد قوات الأمن تجاهلت الافتتاحية أن ثلاثة من القتلي علي الأقل هم من أنصار الجماعة الإرهابية قٌتلوا أثناء محاولتهم زرع القنابل».

وأضاف السفير«كما أن اثنين من القتلى هم ضباط شرطة قٌتلوا على يد المتظاهرين السلميين علي حد وصف الجريدة، وسوف تظهر التحقيقات العدد الحقيقي للقتلي من أنصار الجماعة الإرهابية وعدد القتلى من ضحايا هذا التنظيم الإرهابي».

وأكد السفير توفيق في رده أن المساواة بين متظاهرة سلمية مثل شيماء الصباغ، وإرهابيين يقومون بزرع القنابل المتفجرة، هو أمر «غير مقبول» على الإطلاق، حيث يجرى التحقيق الآن لتقديم قتلة شيماء الصباغ للعدالة.

وتابع:«لقد درجت (البوست) على الترويج لبيانات الجماعة الإرهابية ذات اللغة الانجليزية المصقولة، إلا أنها تغض الطرف عن الخطاب المتطرفة للجماعة، التي دعت مؤيديها مؤخرا عبر موقعها الرسمي إلي الجهاد الذي لا يعرف هوادة طلبا للشهادة في مصر».

وأردف: «أرجو أن تتحلي (البوست) بالشجاعة الكافية لمراجعة مواقفها ليس مجاملة لمصر التي ستبقي دوما أمة قوية وواثقة ولكن من أجل تقديم خدمة ذات مصداقية لقراء الجريدة».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»