«عين شمس» تحصد الجوائز فى اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات

شهدت فعاليات اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات والمقام بجامعة المنصورة تفوقًا واضحًا لطالبات جامعة عين شمس فى مختلف المسابقات.

ففي ألعاب القوى فازت الطالبة شيماء محمد سمير بالميدالية الذهبية لمسابقة 100 متر عدو، كما حصلت الطالبة هند محمد الكفراوي على البرونزية فى مسابقة 400 متر عدو، وفى الكاراتيه حصلت جامعة عين شمس على الميدالية الفضية، وأيضًا على الميدالية البرونزية فى الكوميتيه.

كما تأهل فريق كرة اليد لدور الثمانية وذلك بعد تغلبه على فريق جامعة الزقازيق (13-4)، وفريق جامعة بورسعيد ( 24 – 0)، كما تأهل فريق كرة السلة لدور الثماني بعد فوزه على جامعة حلوان ( 36 – 19).

وعلى صعيد الأنشطة الفنية قدم فريق الموسيقى والكورال عرضًا فنيًا مميز على مسرح كلية الحقوق نال إعجاب جميع الحضور، حيث قام الفريق بالعزف الجماعي والفردي لأشهر الألحان العربية الأصيلة، وفي الغناء الجماعي قدموا طقطوقة (سلم علي)، وفى الغناء الفردي قدم فريق الجامعة مقاطع لـ(هان الود علية – يا بدع الورد).

كما تم افتتاح معرض للفنون التشكيلية ضم العديد من الأعمال الفنية فى الرسم بالزيت والرصاص و الطباعة والأشغال الفنية والتصوير الضوئي.