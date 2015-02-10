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تفجير برجي كهرباء وانقطاع التيار عن المنطقة الصناعية بالفيوم

  • مصر
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سقط برجا كهرباء بقرية سعد روبي بالفيوم جراء انفجار عبوات ناسفة زرعها مجهولون بقاعدتي البرجين، ما أسفر عن انهيار انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

وقال المهندس حسين الصباغ، رئيس قطاع الكهرباء بالفيوم، إن البرجين انهارا بعد تفجير قنابل بدائية أسفل قاعدتي البرجين، مشيرًا إلى أنه تم توصيل التيار الكهربائي للمنطقة الصناعية بكوم أوشيم من أبراج أخرى حتى لا تتوقف المصانع عن العمل.

انتقلت قوات الشرطة والدفاع المدني لموقع الحادث، وتبين أن البرجين سقطا على الأرض عقب عملية التفجير، وتم تكثيف الحراسات على محولات الكهرباء بالمنطقة المحيطة من مكان التفجير والأبراج الموجودة بها.

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