هندسة بترول بالسويس تعقد مجلسها الخامس بمشاركة رئيس رئيس الجامعة

عقد كلية البترول والتعدين بجامعة السويس عصر اليوم برئاسة الدكتور ماهر مصباح، القائم بأعمال عميد الكلية ورئيس جامعة السويس المجلس الخامس للكلية للعام الدارسي 2014 – 2015.

وأوصى المجلس الذي ضم رؤساء الأقسام بالكلية بالعديد من القرارات التي تخص شئون أعضاء هيئة التدريس، منها الموافقة على إجازة الزواج والانتدابات للدراسات العليا والبحوث.

كما عرض المجلس التقارير الخاصة بندوات الماجستير والدكتوراه لعدد من المهندسين في مجالات البترول والتعدين، كما تم الموافقة على مد المساعدات لعدد من الباحثين وحضور موتمرات لبعض أعضاء هيئة التدريس ومناقشة خطة تطوير معامل الكلية.