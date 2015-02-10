جمعية الأورمان تموّل 49 عملية قلب بالمنوفية خلال يومين

أعلنت جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية عن تمويل عدد 49 عملية من عمليات القلب من خلال تعاقد بين الجمعية والمستشفى التعليمي بشبين الكوم لتمويل هذه العمليات بالاستعانة على كبار الأطباء المتخصصين، وذلك في إطار ما تبذله جمعية الأورمان من جهد للتواصل مع القرى الفقيرة وكافة المواطنين المحتاجين للدعم.

وصرح الأستاذ عادل درغام مدير فرع جمعية الأورمان بالمنوفية بأنه يتم التواصل مع المرضى بعد إجراء العمليات للاطمئنان عليهم والوقوف على مدى نجاح العملية.

وأضاف أن التواصل مع الجمعية يتم من خلال فرعها الكائن بشارع عمر أفندي.

جدير بالذكر أنه تم التنسيق بين الجمعية والمحافظة على مستوى كافة الأنشطة التي تقوم بها، وذلك لارتفاع مستوى الخدمة وضمان وصولها لمستحقيها.