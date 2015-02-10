«الجبهة المصرية» تعلن قوائمها «السبت».. و«الشهابي»: لن ننسق مع أي تحالف

قال المستشار يحيى قدري، نائب حزب الحركة الوطنية، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، المعروف إعلاميا «بقائمة شفيق»، إن اجتماع المجلس الرئاسي قرر خوض الانتخابات باسم «ائتلاف الجبهة المصرية.. قائمة شفيق»، تحت شعار «معا نبني مصر»، مضيفا أنه تم الاتفاق على إعلان قوائم الائتلاف ومرشحيه الفردي خلال مؤتمر صحفي، السبت المقبل.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أن «الجبهة لن تنسق مع أي تحالف سواء في القوائم أو الفردي، وسنخوض بجميع قوائمنا وسننافس بقوة كافة التحالفات الانتخابية والقوائم وعلى رأاسها قائمة في حب مصر».

ومن جانبه، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، عضو المجلس الرئاسي للجبهة المصرية، إن الائتلاف تقدم بأوراق مرشحيه للجنة العليا للانتخابات باسم ائتلاف الجبهة المصرية، لكنه سيخوض تجاريا وإعلاميا الانتخابات باسم «قائمة شفيق» وهذا ما استقر عليه المجلس الرئاسي، رافضا الاتفاق أو التنسيق أو التحالف مع الوفد في اجتماع، وقرر خوض الانتخابت بقوام الجبهة المصرية التى انتهى من إعدادها بالكامل أصلي واحتياطي وفردي.