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«تحيا مصر» يجتمع الأربعاء لاختيار رئيسه الجديد خلفًا لـ«العرابي»

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قال أيمن مصطفى، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف «تحيا » إن المكتب التنفيذي للائتلاف سيعقد اجتماعًا طارئًا، الأربعاء، لاختيار رئيس جديد للائتلاف، وذلك بعد الانسحاب المفاجيء للسفير محمد العرابي وانضمامه إلى تحالف «في حب مصر».

وأضاف «مصطفى» في بيان صادر، الثلاثاء، أن «قيادات التحالف فوجئوا بإستقالة العرابي وانضمامه لقائمة أخرى»، مشيرًا إلى أن التحالف لن يتأثر بإنسحاب العرابي وسيستمر في تشكيل قائمته الانتخابية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي يضم كلاً من مؤسسي الائتلاف المستشار عبدالرحمن، رئيسة لجنة الشباب، والمهندس شريف حبيب، رئيس لجنة المشروعات، والكاتب الصحفي محمد سويد، والمهندس إبراهيم أبعجيلة، بالإضافة إلى قيادات تحالف معًا في حب اللواء مدحت الحداد واللواء تيسير الطوبجي، والمهندس زين السادات رئيس تيار وحدة الصف العربي.

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