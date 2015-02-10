«الجيل» يطالب بفتح تحقيق عاجل لمجزرة الدفاع الجوي لكسب ثقة الشارع

تقدم الدكتور علاء توفيق، نائب رئيس حزب الجيل، عضو إئتلاف الجبهة المصرية، بالتعازي لأهالي ضحايا حادثة الدفاع الجوي، والتي راح ضحيتها 19 شخصا، متسائلا إلى متي ستسيل دماء أبنائنا الشباب بهذة السهولة؟.

وطالب توفيق، الحكومة بفتح التحقيقات الموسعة لضبط الجناة أيا كانوا وكشف ملابسات الحادث بمنتهى الشفافية وتقديم الجناة إلى العدالة وبأسرع وقت ممكن فالعدالة الناجزة تشفي الصدور، مؤكدًا أنها خير وسيلة لكسب الثقة ومطلب اساسي من مطالب الثورة لأرساء الأمن واحترام القانون.

من ناحية آخري حمل توفيق في بيان اليوم الجهات المعنية المسئولية الكاملة عن دماء الشباب التي سالت بالدفاع الجوي، متسائلا«: من المسؤول عن تأمين المتفرجين داخل وخارج الاستاد؟، ومن المسؤول عن تقييم الموقف الاستراتيجي وأخذ القرار المناسب وتحديد أهمية المباراة والدوري بالنسبة لمصر خاصة في هذه الفترة ونحن على أبواب المؤتمر الإقتصادي والانتخابات البرلمانية؟، ومن المسؤول عن قرار حضور الجمهور من عدمه سواء في الدوري عامة أو في هذه المباراة خاصة،؟ مؤكدًا إلى أن ماحدث مسئولية مشتركة سيتحملها جميع متخذي القرار أمام الله والوطن.