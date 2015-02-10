الصحة: إصابة طفل بأنفلونزا الطيور بالقليوبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة حالة مؤكدة بمرض أنفلونزا الطيور، وهى لطفل يبلغ من العمر عامان ونصف من محافظة القليبوبية، ومازال تحت العلاج بمستشفى حميات بنها، كما أعلنت عن شفاء وخروج حالة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات من محافظة القاهرة.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن، بالتوجه الفوري لأقرب مستشفى لتلقي الخدمة الصحية في حالة ظهور أعراض الأنفلونزا عليهم، مشيرة إلى أن تلقي المصابين لمرض أنفلونزا الطيور لعقار «التاميفلو» خلال أول 24 ساعة من بدء ظهور الأعراض يزيد من معدلات الشفاء من المرض، ويقلل من معدلات الوفاة.

كما نصحت الوزارة المواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بتوخي الحذر والحيطة عند التعامل مع الطيور، خاصة التي يظهر عليها أعراض مرضية، وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث العدوى، مثل تغطية الفم والأنف عند التعامل مع الدواجن، وغسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الطيور، وعدم اصطحاب الأطفال لأماكن تربية الطيور أو الذبح، وكذلك ضرورة فصل الطيور عن أماكن المعيشة.