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«الحسامي»: اتصالات بين البدوي وسيف اليزل للتنسيق في انتخابات «النواب»

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قال المستشار بهجت الحسامي، المتحدث باسم حزب الوفد، إن الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، تلقى اتصالات من اللواء سامح سيف اليزل للتنسيق في الانتخابات البرلمانية على مقاعد القوائم والفردي، مضيفًا أن «الهئية العليا للحزب ستناقش هذا التنسيق».

وأضاف «الحسامي» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الحزب سيجتمع الأربعاء، لمناقشة شكاوى عدد من قيادات الحزب بالمحافظات وأعضاء الهئية العليا بخصوص تدخل بعض أجهزة الدولة في العملية الانتخابية.

وأضاف أن الاجتماع الماضى للحزب شهد غضب أعضاء اللجنة العليا من ظهور بعض القوائم التابعة للدولة كـ«في حب ».

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