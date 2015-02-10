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بين نايا ومايا... يخلق من الشبه أربعين!

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بين نايا ومايا... يخلق من الشبه أربعين! بين نايا ومايا... يخلق من الشبه أربعين!

الثلاثاء 10-02-2015 16:01

مايا ونايا اسمان قريبان من حيث اللفظ والموسيقى، فماذا عن الشخصيّة والإطلالة؟

مؤخّراً، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لاحظنا أنّ ثمّة تشابهاً كبيراً بين مايا ونايا من حيث تكاوين الوجه "، من دون أن يكون ذلك عيباً، إذ "يخلق الله من الشبه أربعين". لكنّ الشبه وصل إلى حدود قصوى، فهل هو نتيجة وضع مكياج متقارب؟

-       مايا دياب معروفة بشعرها الفاتح أو الزيتي، ونايا كذلك!

-       مايا صاحبة بشرة سمراء ونايا بشرتها حنطيّة!

-       مايا ونايا تختاران البشرة المشرقة، والغلو، والرموش الطويلة، والأي لاينر الأسود، والشفاه النيود! مع اختيار نفس تسريحة الشعر. والسؤال إن كان ثمّة تشابه حقيقيّ وغير مقصود، أو ثمّة تقليد لإحداهما، وقد وقعت أسيرته مايا أو نايا، أو أوقع أحدهما فيه المزيّن وخبير التجميل الذي يجمع نايا بمايا.

اطّلعي على الصور المرفقة، وقرّري ماذا يحدث بينهما؟  

 

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