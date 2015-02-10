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عصبيّة كيم والسر وراء قصة شعرها؟

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عصبيّة كيم والسر وراء قصة شعرها؟ عصبيّة كيم والسر وراء قصة شعرها؟

الثلاثاء 10-02-2015 16:38

من المتعارف عليه أن نجمة تلفزيون الواقع لا تحبذ فكرة قص الشعر، ونادراً ما نراها بشعر قصير إلاّ كل 3 سنوات أو أكثر وهذا لاهتمامها بشعرها واعتباره مصدراً إضافياً لجمالها.
فماذا عن السر إذاً في كسر كيم لهذه القاعدة وكيف تقبّلت الموضوع؟
مزييّن الشعر Gregory Russell الخاص بكيم قال" كيم قصدتني بهدف تغيير إطلالتها بشكل واضع وجذري بعد أن اقتنعت أن المرأة التي تستطيع قص شعرها الطويل هي امرأة واثقة من نفسها، كذلك تقبلّت فكرة أن شكلها أصبح مؤلوف جداً". فطلبت الحل!
وأضاف كانت تحتاج كيم لهذه القصة، خصوصاً قبل حفل غرامي Grammys الحفل الكبير الذي يسلّط الأضواء على النجوم.
فاخترنا هذا الطول مع تضخيم حجم الشعر وإخفاء جهة من عينيها للفت الأنظار.


عصبية كيم لم تختفي خلال قص شعرها وهذا دا بوضوح فهي تخاف على شعرها.
ما رأيك بقصة كيم؟

 

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