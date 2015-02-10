جددي طريقة تعاملك مع مستحضرات التجميل

إذا كنت تضعين المكياج بشكل يومي فقد يتحول المكياج بالنسبة لك إلى نفس الروتين كل يوم ولمدة سنوات. ولكن مع الابتكارات التجميلية الحديثة والمنتجات الاحترافية التي أصبحت متوفرة في المتاجر أنت بحاجة إلى تجديد طريقة تعاملك مع مستحضرات التجميل بطريقة أكثر ذكاءً لتحصلي على ماكياج أكثر جمالًا وسحرًا.

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إليك هذه الخطوات السهلة لماكياج ساحر يتماشى مع التقنيات التجميلية الحديثة:

1.إعداد الجلد

إنّ عملية إعداد الجلد قبل تلقي أي نوع من أنواع الأساس أمر في غاية الأهمية. وهذا يعني أنك بحاجة إلى مرطب خفيف مع SPF، وإلى البرايمر كذلك.

عن طريقة إعداد الجلد تقول فنانة الماكياج Lisa Gibson بأنه عليك تطبيق المرطب أولًا والسماح للجلد بأن يمتصه لمده دقيقة، ثم تطبيق البرايمر. فهذه الخطوات ستضمن لك حماية بشرتك من أضرار مستحضرات التجميل والشمس من جهة، وحصولك على تغطية مثالية خالية من المسام الواسعة والخطوط الدقيقة من جهة أخرى.

2.قوة البودرة:

إنّ البودرة المضغوطة الشفافة هي أفضل من يعدل البشرة إذا قمت بتطبيق الكثير من ظلال العيون أو البلاشر، فالقليل من البودرة الشفافة ستجعل كل ذلك متناغمًا. كما أنّ خبير الماكياج Ramy Gafni ينصح بوضع القليل من البودرة الشفافة على الجبين لتخفيفها إذا كانت مظلمة أو داكنة.

3.ترتيب الخطوات:

عليك بأن تتعلمي بعض الخطوات الحديثة كتطبيق أحمر الشفاه قبل قلم الشفاه، فـ Ramy Gafni يقول بأنه عندما تقومين بتطبيق أحمر الشفاه يمكنك أن تري بالتحديد مكان تحديد الشفاه بالقلم. فهذا التكنيك من الأساليب الحديثة التي تجمع بين الاحترافية وبين دمج أحمر الشفاه مع قلم الشفاه بطريقة مبتكرة بدلًا من الظهور بهالة حول الشفاه من جراء استخدام القلم بشكل خاطئ خارج حدودها.

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