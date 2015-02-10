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النجم دنيس كوسبرت على لائحة الإرهاب

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الثلاثاء 10-02-2015 14:45

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، رسمياً، اسم مغني الراب الألماني السابق Denis Cuspert المعروف بـ Deso Dogg على لائحتها السوداء للمنظمات الإرهابية.

وقد أقدمت على ذلك بعد أن أعلنت تأكّدها من أنّ النجم البالغ من العمر 39 عاماً يقاتل في صفوف تنظيم "داعش" في العراق والشام.

وفي بيان لها حول الموضوع، أكّدت الخارجية الأمريكية أنّ Denis بات مدرجاً على لائحتها المسمّاة "إرهابيين دوليين"، ما يعني تجميد كلّ ممتلكاته الخاضعة للقانون الأمريكي ومنع أيّ مواطن أمريكي من ممارسة التجارة معه.

وأوضحت الخارجية أيضاً أنّ نجم الراب السابق، بات يُدعى "أبو طلحة الألماني" منذ عام 2012، وهو يعمل على تجنيد مقاتلين ناطقين بالألمانية.

وبالرغم من أن Cuspert ظهر في العديد من الفيديوهات الخاصّة بتنظيم "داعش"، فإنّ السلطات الألمانية لم تؤكّد انضمامه حتى الآن، وهي لا تزال تحقق في الأمر.

يُذكر أنّ Denis Cuspert كان قد أشهر إسلامه عام 2010، وأطلق على نفسه اسم أبو مالك، وانتقل للعيش في ، ثمّ لينتقل في عام 2012 إلى سوريا، حيث بدأ القتال.

 

 

 

 

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