"روتانا" تقلص حفلات فبراير الكويت إلى خمسة وتلغي حفلة ديانا حداد

أعلنت اللجنة المنظمة لحفلات فبراير الكويت التي تنظمها كل من شركة "روتانا" ومركز عبدالله الرويشد في الفترة الممتدة من 13 إلى 27 مارس المقبل جدول حفلاتها الرسمي، ولوحظ تغيير في ترتيب الحفلات وتقليصها من 6 إلى 5 حفلات بعد إلغاء حفلة كل من خالد عبدالرحمن وديانا حداد وجابر الكاسر لأسباب تنظيمية بحسب ماكشفه لــ "سيدتي نت " مصدر مسؤول في اللجنة المنظمة .

وجاءت الحفلات على النحو التالي :

13-3 عبدالله الرويشد وشذى حسون ووليد الشامي

19-3 عمرو دياب ونوال الكويتية ومساعد البلوشي

20-3 محمد عبده وآمال ماهر

26-3 رابح صقر ونجوى كرم وإبراهيم الحكمي

27-3 ماجد المهندس وأليسا ومطرف المطرف