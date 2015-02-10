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شذى حسون تغني: أحب الكويت"

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شذى حسون تغني: أحب الكويت" شذى حسون تغني: أحب الكويت"

الثلاثاء 10-02-2015 15:13

زارت الكويت قبل أيام الفنانة العراقية شذى حسون، وقامت بتسجيل أغنية وطنية بعنوان "أحب الكويت" كتبها الشاعر عبداللطيف البناي، لحنها أنور عبدالله، التوزيع الموسيقي نفذه ربيع الصيداوي.
الأغنية ستطرح قريبا وتأتي تزامنا مع احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية، تقول كلماتها:
أحب الكويت وأهل الكويت
من أول بيت لآخر بيت
يا أهلي ومحبيني مشتاقتلكم عيني
الكويت هي عمري لها شوق يوديني
ضميني يا دار الخير ضميني

على هامش هذه الزيارة، التقت شذى حسون بالشاعر الدكتور عيسى محمد العميري، حيث جرت مناقشة عدد من الأفكار التي يتوقع أن تتبلور خلال الفترة القادمة على مستوى التعاون من ناحية النصوص الوطنية والعاطفية، وعبّر العميري عن إعجابه بموهبة حسون الصوتية، التي أصبحت اليوم في مصاف نجوم الغناء الخليجي والعربي، معرباً عن اعتزازه بالتعاون معها في المستقبل القريب.
وقال الدكتور عيسى إن شذى تعتزم تقديم الأغنية لايف للمرة الاولى في حفلها ضمن مهرجان " فبراير الكويت" يوم 13 مارس بمعية النجم القدير عبد الله الرويشد والفنان وليد الشامي في إفتتاح حفلات المهرجان.

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