بالصور: زفاف جوني ديب وآمبر هيرد في جزيرة البهاماس

بعد مرور أيّام على زفافهما في منزلهما في لوس أنجلوس، احتفل الثنائي Johnny Depp وAmber Heard، يوم أمس الأحد في 8 فبراير، بهذا الزفاف السريع والمفاجئ.

وقد نشرت مجلة "people" الصور الاولى للزفاف، وتُظهر صورة حوالى 24 كرسياً وُضعت أمام الشاطئ الخلاب في جزيرة الممثل الخاصّة، التي كان قد اشتراها في عام 2004 مقابل 3,6 ملايين دولار، وتسمّى Little Hall's Pond Cay في البهاماس، وتظهر الصور الأخرى الثنائي في حفل الزفاف والحضور.

يُذكر أنّ Johnny Depp البالغ من العمر 51 عاماً، و Amber Heard ابنة الـ 28 عاماً، كانا أعلنا خطوبتهما في يناير 2014، حيث أقاما حفلة خطوبة ضخمة في لوس أنجلوس، إضافةً إلى عشاء خاص حضرته مجموعة صغيرة من أفراد الأسرتين.