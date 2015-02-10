بالتفاصيل... "سيدتي نت" يكشف هوية الرجل الذي تحبه نجوى كرم

بعد حلول الفنانة نجوى كرم ضيفة على برنامج "الحكم" على قناة إم بي سي واعترافها مع الإعلامية وفاء الكيلاني عن قصة حب تجمعها بشاب أصغر منها سناً، تردد من أحد المقربين من السيدة (ك) أن زوجها تاجر العقارات ( فيليب ز) البالغ من العمر 37 عاماً ويصغر نجوى كرم بـ 14 عاماً على علاقة حب بنجوى. وهو أشقر الشعر وعيناه زرقاوان. (فيليب ز) متزوج من السيدة (ك) البالغة من العمر 32عاماً وهي سيدة تتميز بجمالها. ولديهما ولدان صبي (6 سنوات) وبنت (أربع سنوات). وتردد أن صداقة متينة ربطت نجوى بالزوجة (ك) وكانتا تتسوقان سوياً. وأشيع أن (ك) كانت تعتبر نجوى كرم صديقتها الوفية قبل أن تكتشف أنها على علاقة حب سرية بزوجها (فيليب ز) مما دفع بالسيدة (ك) للجوء إلى صديقاتها تشكو لهنّ مشكلتها العائلية التي وقعت بها بسبب علاقة نجوى كرم بزوجها. والمعلومات نفسها أفادت بأن ( فيليب ز) يعيش في لبنان مع عائلته وأشيع أنه بعد علاقته بنجوى كرم باشر برفع دعوى طلاق زوجته (ك) ليتزوج من نجوى كرم تاركاً خلفه ولدين في حضانة أمهما.