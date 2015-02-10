20 حذاء لإطلالتك في الصيف

في كل صيف تعود إلينا الصنادل والأحذية المفتوحة بأجمل تصاميمها، وخلال عروض ربيع وصيف 2015 شاهدنا عودة الأحذية المزينة بالأربطة لدى العديد من دور الأزياء المختلفة.

قدمت دار Alexander McQueen وBoss بالإضافة إلى Chloé صنادل مفتوحة مزينة بأربطة تمتد لأعلى الساق لتتشبه بأحذية البوت، ولكن بأسلوب صيفي جريء، كما عرضت دار Fendi و Emilio Pucci وBalmain لنا أحذية عصرية بتصاميم جميلة مزينة بالأربطة أيضاً خلال عروض صيف 2015.

إن لم تستهويك التصاميم الجريئة للأحذية الصيفية بالأربطة فعليك تجربة الأحذية المزينة بسوار على الساق كالتي شاهدناها في عروض Miu Miu وGucci، فهذا التصميم سيوفر لك راحة وثباتاً للحذاء مهما كان كعبه عالياً.

مع حذاء مميز كتلك الأحذية المعروضة في الصور أعلاه عليك أن تولي قدميك اهتماماً إضافياً وتحرصي على تقليم وترتيب أظافرك، فالأنظار ستكون عليها في كل مرة تخرجين فيها من المنزل.



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