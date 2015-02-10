بالصور: السجادة الحمراء تكتسي بالسواد!

منذ بداية موسم السجادة الحمراء ومع مرورنا على الحفلات المختلفة لاحظنا أن اللون الأسود مسيطر على أجمل الإطلالات، فهو الخيار الأول لكل نجمة تود الظهور بإطلالة جميلة تحصل بها على مكانة بارزة في قائمة أجمل الإطلالات.

في حفل "GRAMMYs" ليلة البارحة ظهرت العديد من الإطلالات السوداء، منها: إطلالة النجمة بيونسيه Beyonce، وإطلالة سيارا Ciara التي اختارت فستاناً يحتوي على طبقات كثيرة من الكشكش الأسود، ولا يمكن أن ننسى إطلالة الليدي غاغا Lady Gaga التي كانت بعيدة نوعاً ما عن جنونها المعتاد بفستان أسود براق.

وفي ليلة البارحة أيضاً شاهدنا إطلالة الممثلة روزموند بايك Rosamund Pike بفستانها الأسود من Roland Mouret، وقبل ذلك حصلت الممثلة الشابة إيما ستون Emma Stone على لقب أجمل إطلالة في حفل SAG Awards بفستانها الأنيق من Dior، إذ جمعت إطلالتها بين اللوك العصري والجريء مع لمسة كلاسيكية جميلة.

قد يعتبر البعض الأسود لوناً مسالماً، ولتبتعدي بإطلالتك عن الملل والرتابة عند ارتدائه ننصحك باختيار تصميم جريء وعصري لتحصلي على لوك متكامل وأنيق، مثل: المغنية نيكي مناج Nicki Minaj بفستان Tom Ford الرائع، وايميليا كلارك بلوك Emilia Clarke الجذاب من Donna Karan.

جمعنا لك على هذا الرابط 20 إطلالة باللون الأسود، شاهديها وأخبرينا مَن مِن هؤلاء النجمات نجحت في ارتدائه برأيك؟



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