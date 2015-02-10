برياني الدجاج خطوة بخطوة بالصور

قدمت الطاهية المتميزة فاطمة قدورة وصفة برياني الدجاج خطوة بخطوة خصيصا لمطبخ "سيدتي.نت"

يعتبر البرياني من أكثر الأطباق شعبية في دول الخليج العربي والأكثرها رغبة، إضافة إلى تميزه بالطعم الغني بالتوابل

جربيه وشاركينا برأيك

المقادير:

دجاجة مقطعة 8 قطع بدون جلد

1 كوب لبن زبادي

4 حبات بندورة مفرومة

2 بصل مفروم

2 مكعب مرقة الدجاج

1/3 كوب كزبرة مفرومة

3 سن ثوم مهروس

1/2 ملعقة صغيرة بهارات جارام مسالا

1/4 ملعقة صغيرة كركم مطحون

4 حبة هيل

3 عود قرفة

6 حبات كبش قرنفل

زهرة يانسون

3كوب رز بسمتي

1/2 ملعقة صغيرة صبغات طعام ( أحمر , أصفر , برتقالي )

زعفران مع ماء الورد

لتتبيلة الدجاج :

1/2 كوب لبن زبادي

1/2 ملعقة صغيرة جارام مسالا

1ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مطحون

3 سن ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كركم

للتزيين : كزبرة مفرومة – بصل شرائح – زبيب

طريقة التحضير:

1. نسلق الأرز ب 7 أكواب ماء مغلي مضاف إليه حبتين هيل وعود قرفة وورق غار وحبة لومي نصف سلق ثم نصفيه

2. نضع مكونات تتبيلة الدجاج في وعاء عميق ونخلطها ثم ينقع الدجاج بمكونات التتبيلة لمدة ساعة أو أكثر

3. نحمر كل بهارات الحب و مكعبات مرق الدجاج بالزيت حتى تتطاير الرائحة ثم نضيف البصل و الثوم و نحمرهم

4. ثم نقلب الدجاج مع البهارات والبصل من جميع الاتجاهات حتى يتغلف و يتحمر

5. نضيف الفلفل الحار الكامل ثم بهارات المسالا والكركم لخليط الدجاج ونقلب

6. نضيف الطماطم المقطعة و نقلب ثم نضع الكزبرة المفرومة و باقي البهارات

7. نخفض النار ثم نغطي القدر و نتركه على نار هادئة لمدة 20دقيقة مع التحريك الخفيف

8. في قدر اخر نضع نصف كمية الرز المسلوق ثم خلطة الدجاج ونغطيه بباقى كمية الرز

9. بعد ترتيب الطبقات نضع صبغات الطعام في اماكن متفرقه وفي المنتصف نعمل فتحه نصب فيها الزعفران المنقوع بماء الورد

10. نترك القدر مغطى لحوالي 45دقيقه مع مراعاة عدم التحريك على نار خفيفه جدا

11. نضع نصف كمية الأرز في قدر غير لاصق ونضع الدجاج فوقه ونوزعه بالتساوي

12. نضع باقي كمية الأرز فوق الدجاج ونوزع ملونات الطعام على الأطراف

13. نعمل خفرة صغيرة في وسط الأرز ونسكب بها خليط الزعفران مع ماء الورد

14. ويغطى ويترك على النار المنخفضة لمدة 20 دقيقة

15. نضع الرز في صينيه كبيرة ونحرك بالشوكة لتختلط الالوان

16. يزين بالزبيب ،شرائح البصل المحمرة وكزبرة مفرومة

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