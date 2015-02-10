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سفير إيطاليا يكشف لمفتي الجمهورية عن زيارة مرتقبة لوفد اقتصادي تجاري نهاية الشهر

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سفير إيطاليا يكشف لمفتي الجمهورية عن زيارة مرتقبة لوفد اقتصادي تجاري نهاية الشهر سفير إيطاليا يكشف لمفتي الجمهورية عن زيارة مرتقبة لوفد اقتصادي تجاري نهاية الشهر

استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في مكبته ظهر اليوم السيد ماورويتسيو مساري سفير إيطاليا في القاهرة والذي كشف خلال لقائه بأن وفدًا اقتصاديًا كبيرًا سيحضر إلى القاهرة للتحضير لقمة شرم الشيخ الاقتصادية، معتبرًا أن تمثل محور الاستقرار في المنطقة بأسرها ويجب على العالم أجمع دعمها اقتصاديا.

وأوضح السفير أن إيطاليا تتمتع بعلاقات متينة مع مصر قيادة وشعبًا، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين ستشهد تطورًا كبيرًا في المرحلة القادمة.

ومن جانبه أوضح مفتي الجمهورية خلال اللقاء أن دار الإفتاء المصرية تقوم بمهام نشر الوعي الديني الصحيح بعشر لغات وذلك الرد على الأفكار المتطرفة التي انتشرت مؤخرًا في العالم أجمع.

وأهدى مفتي الجمهورية السفير الإيطالي نسخة من كتاب دار الإفتاء بالإنجليزية الذي يفضح البنية الأيدولوجية للتنظيمات الإرهابية.

أشاد السفير الإيطالي بالجهود التي تقوم بها دار الإفتاء في نشر المنهج الصحيح للدين الإسلامي في الإعلام الغربي، مؤكدًا أن العالم ينتظر من علماء الأزهر الشريف الكثير في وقف المد الفكري للتنظيمات الإرهابية وتحصين الشباب من الوقوع في براثن هذا الفكر المنحرف.

من جهة أخرى أكد مفتي الجمهورية أن ضبط الخطاب الديني أصبح أمرًا مهمًا ويتطلب مراجعة أمينة له لكي يكون الخطاب الديني رادعًا للعنف والإرهاب ودافعًا للعمل ومحفزًا على الدعم والتعاون والتدافع في الأرض لإعمارها وعمارتها.

أضاف فضيلته لابد للخطاب الديني أن يحارب الأفكار المتطرفة والهدامة التي تسعى لنشر الخراب والفتن عبر اجتزاء النصوص الدينية وتأويلها بغير حقها، وتنزيلها على وقائع وأحداث لا تمت لها بصلة.

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