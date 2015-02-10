جمارك أسوان تحبط محاولة تهرب بقيمة مليون و100 ألف جنيه

أحبطت جمارك أسوان عملية احتيال ونصب كادت أن تتسبب في إهدار مليون و100 ألف جنيه قيمة رسوم جمركية كانت ستسترد بعد خروج إحدى الشحنات التصديرية من الحدود المصرية إلى السودان.

وقال رئيس هيئة ميناء السد العالي الدولي، المهندس أسعد عبدالمجيد، في تصريح، الثلاثاء، إن الشحنة قادمة من ميناء بورسعيد ومتجهة إلى دولة السودان عبارة عن بضائع مستوردة من الصين تشمل ملابس جاهزة بإجمالي 20 طنًّا وبقيمة 6.2 مليون جنيه، لافتا إلى أن الشحنة المستوردة وصلت إلى ميناء السد العالي شرق، وتم الكشف عليها بمعرفة جمارك الميناء والتي أكدت سلامتها كما جاء بشهادة الصادر، ثم غادرت إلى ميناء قسطل البري على الحدود المصرية السودانية بعد وضع الأختام وتشميعها، ولكن عند الكشف عليها بميناء قسطل فوجئ رجال الجمارك بأن الشحنة تم استبدالها ببضاعة أخرى عبارة عن مخلفات لأقمشة وأحذية تالفة.

وكشف «عبدالمجيد» عن أنه بمجرد اكتشاف واقعة الاحتيال تم القبض على سائق السيارة النقل التي عادت بحمولتها مرة أخرى إلى ميناء السد العالي، حيث تم التحفظ عليها، وجار التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة بمعرفة الأجهزة المعنية.