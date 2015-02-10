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بالفيديو.. أمن إسكندرية يضبط القائم على تصنيع العبوات الناسفة بخلية الرعد الإرهابية

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بالفيديو.. أمن إسكندرية يضبط القائم على تصنيع العبوات الناسفة بخلية الرعد الإرهابية بالفيديو.. أمن إسكندرية يضبط القائم على تصنيع العبوات الناسفة بخلية الرعد الإرهابية

نجحت قوات أمن الإسكندرية في ضبط أحد المنتمين لخلية رعد، وتحديد الشخص القائم على تصنيع العبوات الحارقة والتى اُستخدمت فى إضرام النيران بترام النزهة وأتوبيس النقل العام بمحطة وغيرها من وسائل النقل والمنشآت العامة والتى قامت المجموعة الإرهابية بتخريبها.

عقب تقنيين الإجراءات قامت مأمورية و تمكنت من ضبط المتهم و الذى تبين أنه يدعى بلال رمضان مرسى السيد 21 سنة طالب بكلية الهندسة ومقيم – دائرة قسم مينا البصل و بحوزته كمية من الأدوات و المواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات البدائية بالإضافة إلى جهاز لاب توب بفحصة تبين أنه يحتوى على طرق تصنيع العبوات و ملفات لأهداف التنظيم الإرهابى.

بمواجهة المتهم أقر بانتمائه لتنظيم الإخوان الأرهابى و بأنضمامه لخلية الرعد و التى أرتكبت عدد 43 حادث إرهابي كما أقر بتلقيه تكليفات بتصنيع العبوات الحارقة بقصد إرهاب المواطنين و إحداث حالة من الفزع فى قلوبهم.

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