تقرير - 14 مباراة في تاريخ الزمالك تحكم فيها سلوك الجمهور

22 فردا من جماهير الزمالك لقوا مصرعهم قبل مواجهة إنبي بالجولة 20 للدوري المصري، فما تاريخ أزمات الجمهور الأبيض؟

14 مباراة سابقة للزمالك على مدر تاريخه في الدوري شهدت توقفات أو مشاكل من قبل الجماهير يستعرض FilGoal.com ما حدث فيها.

1- المصري والزمالك موسم 1952-1953، تم منح نقاط المباراة للزمالك بسبب رفض المصري خوض اللقاء خارج بورسعيد، بعد قرار اتحاد الكرة عدم إقامة مباريات وقتها في منطقة القناة بسبب شغب الجماهير في إحدى المباريات.

2- الزمالك والقناة موسم 1962-1963، أوقف اللعب بعد انتهاء الشوط الأول بسبب شغب الجمهور والزمالك متقدم 1-0، تم إعادة المباراة.

3- الزمالك والأهلي موسم 1965-1966، أوقف اللعب في الدقيقة 69 والزمالك متقدم 2-0، إذ قام لاعبو الأهلي بالاعتراض على الهدف الثاني بالإضافة لشغب جمهورهم، تم اعتماد النتيجة نفسها بعد ذلك.

4- الزمالك والأهلي موسم 1971-1972، تم إيقاف اللعب في الدقيقة 65 أثناء تقدم الفريق الأبيض 2-1، ورفض لاعبو الأحمر استكمال المباراة اعتراضا على هدف الزمالك الثاني، ومع شغب الجمهور لم يستكمل اللقاء وتم إلغاء الدوري ذلك الموسم.

5- الزمالك وغزل المحلة موسم 1975-1976، أوقف اللعب في الدقيقة 26 والمحلة متقدم 2-1 بسبب شغب الجمهور، وتم اعتماد النتيجة 2-0 للمحلة بعد ذلك.

6- غزل المحلة والزمالك موسم 1977-1978، أوقف اللعب في الدقيقة 35 والتقدم للزمالك 1-0 بسبب شغب الجماهير، تم اعتماد النتيجة 2-0 للزمالك.

7- المصري والزمالك موسم 1981-1982، شغب الجمهور أدى إلى إيقاف المباراة في الدقيقة 81، وتم منح الفوز 2-0 للزمالك بعدما كان متقدما 1-0 قبل توقف اللقاء.

8- المنصورة والزمالك موسم 1984-1985، أوقف اللعب في الدقيقة 80 بسبب شغب الجمهور، وتم اعتماد النتيجة 2-0 للزمالك بعدما كان متقدما 1-0.

9- الزمالك والمريخ موسم 1993-1994، قبل انتهاء المباراة بخمس دقائق تم إيقافها بسبب شغب جمهور الزمالك والنتيجة 2-2، تم احتساب النتيجة 2-0 لصالح المريخ.

10- غزل المحلة والزمالك موسم 1997-1998، بسبب شغب الجمهور تم إيقاف اللقاء في الدقيقة 95 والزمالك متقدم 2-1، احتسبت النتيجة 2-0 للأبيض بعد ذلك.

11- المقاولون العرب والزمالك موسم 2000-2001، لم يستكمل اللقاء بعد انتهاء الشوط الأول بسبب إصابة الحكم رضا البلتاجي بجرح في الرأس نتيجة إعتداء الجمهور، تم إعادة المباراة.

12- المصري والزمالك موسم 2007-2008، أوقف اللعب قبل النهاية بخمس دقائق بسبب شغب الجمهور بعد تقدم الزمالك 1-0، تم احتساب النتيجة 2-0 لصالح الزمالك.

13- الزمالك والإسماعيلي موسم 2011-2012، لم يستكمل اللقاء بعد إنتهاء الشوط الأول بسبب أحداث بورسعيد في نفس التوقيت.

14- الزمالك وحرس الحدود موسم 2013-2014، اللقاء انتهى 1-1 ولكن تم احتساب النتيجة 2-0 للحدود بعد اقتحام جمهور الزمالك للمدرجات.