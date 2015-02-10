«كاليفورنيا» تحذر من تعريض الأطفال عمدًا للحصبة

حذر مسؤولو الصحة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الثلاثاء، الآباء من تعريض أبنائهم عمدا للإصابة بالحصبة، الأمر الذي قد يفاقم تفشي المرض في الولاية.

وحذرت إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا من خطورة المرض، الذي بلغ عدد إصاباته المؤكدة 107حالات منذ بدء تفشيه أواخر العام الماضى.

وفي عام 2011، أصدرت السلطات الاتحادية تحذيرات شديدة اللهجة في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن تداول آباء يتخوفون من أن يكون اللقاح مصاصات ملوثة بفيروسات الجديري المائي عبر البريد في محاولات مضللة لتكوين مناعة لدى الأطفال من خلال التعرض للفيروس.