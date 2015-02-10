أخبار عاجلة

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«كاليفورنيا» تحذر من تعريض الأطفال عمدًا للحصبة

Google+ Print

حذر مسؤولو الصحة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الثلاثاء، الآباء من تعريض أبنائهم عمدا للإصابة بالحصبة، الأمر الذي قد يفاقم تفشي المرض في الولاية.

وحذرت إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا من خطورة المرض، الذي بلغ عدد إصاباته المؤكدة 107حالات منذ بدء تفشيه أواخر العام الماضى.

وفي عام 2011، أصدرت السلطات الاتحادية تحذيرات شديدة اللهجة في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن تداول آباء يتخوفون من أن يكون اللقاح مصاصات ملوثة بفيروسات الجديري المائي عبر البريد في محاولات مضللة لتكوين مناعة لدى الأطفال من خلال التعرض للفيروس.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية