فيديو.. عجوز تنصح عناصر «داعش» وجها لوجه: «توبوا إلى الله وارجعوا»

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة عجوز، تنصح عددًا من إرهابيي «داعش»، بسوريا، وجها لوجه.

وقالت العجوز مخاطبة أعضاء داعش: «لا تذبحوا أحدا ولا تقتلوا أحدا، كله حرام، لعنتوا الإمام النووي وكل شيء، ارجعوا إلى الله، ولا تغضبوه».

فرد عليها أفراد «داعش»: «إحنا مش فاضيين يا حاجة توكلي على الله»، فواصلت حديثها قائلة: «تقتلون بعضكم مثل الحمير، ارجعوا إلى الله، القبر قريب منكم، ولا تحسبون له حسابًا».

وأضافت: «دولتكم ملعونة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس».

واستكملت: «خافوا من الله الذبح لن يفيدكم»، فرد عليها أحدهم ساخرا: «جئناكم بالذبح».