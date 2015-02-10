بالفيديو – 6 مقاطع تكشف حقيقة أحداث مذبحة الدفاع الجوي

بين روايات شهود العيان وتصريحات المسؤولين حول حقيقة مذبحة الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 22 مشجعا زمالكاويا .. أين الحقيقة؟

FilGoal.com يجمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي (YouTube) و(Facebook) عدة مقاطع تسجيلية مُصورة من مشجعي الزمالك.

عبر الأسوار .. من داخل فندق الدفاع الجوي .. آلاف تقف أمام ممر الموت تنتظر أن يفتح الأمن أبواب الاستاد للدخول لمؤازرة فريقها.

ولكن وسط هذا العدد الهائل الذي يظهر في الفيديوهات التالية، تنطلق أعيرة الغاز المُسيل للدموع.

1) فيديو بداية ضرب الغاز واضح من قوات الأمن

2) ومن زاوية أكثر وضوحا يعرض المقطع التالي، حقيقة احداث موقعة استاد الدفاع الجوي وممر الموت.

3) قفص الموت، صُمم بشكل غريب أمام تلك الآلاف المؤلفة أصبحت مُجبرة على الدخول من هذا المدخل، ولكن الأمن رفض فتح الأبواب والسماح للجمهور بالدخول.

4)ضرب الغاز بدأ نهارا، ويوضح المقطع التالي أن سيارة الشرطة تم حرقها ليلا، وذلك بعد الروايات التي قيلت أن جمهور الزمالك بدأ بالعنف مع قوات الأمن.

نتائج الأحداث .. 22 ضحية .. إغماءات بالجملة وإصابة العشرات.

* FilGoal.com غير مسؤول عن محتوى التسجيلات، فقط قام بتجميعها.

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