جاريدو: كارثة الدفاع الجوي؟ سأحدد موقفي مع الأهلي بعد السوبر

أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي أنه سيحدد موقفه سواء بالبقاء أو بالرحيل عن قيادة الفريق عقب مباراة السوبر الأفريقي في الـ21 من الشهر الجاري امام وفاق سطيف الجزائري على ملعب الأخير.

وأجرت صحيفة (أس) الإسبانية مقابلة مع جاريدو لمعرفة وجهة نظره إزاء الأحداث المؤسفة بملعب الدفاع الجوي خلال مباراة الزمالك وإنبي، والتي أسفرت عن مقتل 22 مشجعا على الأقل.

وعن مستقبله في مصر بعد تلك الكارثة، قال مدرب فياريال وريال بيتيس السابق "في الوقت الحالي أفكر فقط في مباراة السوبر، بعدها سأدرس الموقف واتخذ قرارا".

وشبه جاريدو ما حدث في الدفاع الجوي بكارثة ملعب هيسل ببلجيكا عام 1985 قبل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي، حيث لقي نحو 40 مشجعا مصرعهم بعد سقوط جدار فاصل بين الجمهورين بسبب التدافع.

ورغم ذلك شدد المدرب الإسباني على أن "ما حدث لا يمكن تحديده داخل إطار شغب كرة القدم، وأن الحادث من الممكن أن يتكرر اثناء دخول 20 الف شخص إلى مسرح".

وطالب جاريدو بأن يتحمل المسؤولون عن تلك الفاجعة الذنب، وأن يتم توضيح الحقائق امام الجميع.

يذكر أن جاريدو توج مع الأهلي بلقبي السوبر المصري والكونفيدرالية الأفريقية، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري قبل توقفه بعد انتهاء الدور الأول.