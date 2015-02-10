بالفيديو - 5 مباريات تعامل فيها الأمن مع شغب الجمهور .. بدون وفيات

بعد مصرع 22 مشجعا من جماهير نادي الزمالك يوم الأحد الماضي خارج ملعب الدفاع الجوي، إليك بعض الحوادث التي شهدت شغبا جماهيريا ولم يسقط بها ضحايا.

ويستعرض FilGoal.com مباريات خرج فيها بعض الجماهير عن النص، ولكن تنجح قوات الأمن في الخروج بها إلى بر الأمان.

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غانا وغينيا الإستوائية

شهدت مباراة المنتخبين في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا شغبا جماهيريا من جانب جمهور الفريق المضيف والذي خرج عن النص قبل دقائق من نهاية الشوط الأول بقذف زجاجات المياه على دكة بدلاء المنتخب الغاني، وتطور الأمر بعد ذلك إلى إلقاء الحجارة باتجاه الجمهور الغاني الذي لم يجد حلا إلى الاتجاه لأرضية الملعب من أجل تفادي الإصابة.

المباراة توقفت لما يقارب نصف الساعة حتى تمكن الأمن من السيطرة على العناصر المشاغبة من جمهور غينيا الإستوائية الأمر الذي تطلب تحليق طائرة هيليكوبتر بالقرب من مدرج الجمهور.

صربيا وألبانيا

مباراة تصفيات الأمم الأوروبية 2016 بين صربيا وألبانيا ألغيت بسبب اندفاع الجمهور لأرض الملعب بعد اشتباك اللاعبين الذي حدث عقب إلقاء جمهور ألبانيا لعلم يحمل إشارات سياسية خاصة بالنزاع السياسي بين البلدين.

اندفع الجمهور لأرض الملعب وحاولت عناصر الشرطة منعهم من الاعتداء على لاعبي ألبانيا، قبل أن يلغي الحكم المباراة بسبب اقتحام الجماهير وعدم إحكام الأمن سيطرته على الأوضاع.

المباراة تم احتسابها 3-0 لصالح الفريق المضيف صربيا، وفي نفس التوقيت خصم من الفريق ثلاث نقاط بسبب شغب جماهيره.

إيطاليا وكرواتيا

في نفس التصفيات وعلى ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، قام الجمهور الكرواتي أثناء مباراة فريقه أمام إيطاليا بإلقاء الألعاب النارية على أرض الملعب قبل دقائق من النهاية.

توقف اللعب لفترة من الوقت حتى تمكنت الشرطة الإيطالية من إبعاد الجمهور الكرواتي إلى المدرج العلوي وإجبار بعضهم على مغادرة الملعب مع منعهم من إلقاء المزيد من الألعاب النارية.

مصر والمغرب

أثناء مباراة مصر والمغرب في كأس أمم إفريقيا 2006، ظل جمهور ليبيا في مدرجات استاد القاهرة عقب مباراة فريقه مع كوت ديفوار قبلها بساعات قليلة.

الجمهور الليبي هاجم نظيره المصري في المدرج الأسفل منه بإلقاء الشماريخ والصواريخ عليهم، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة من أجل السيطرة على العناصر المشاغبة بالجمهور الليبي.

الجيش والجديدة

توقفت مباراة الجيش والجديدة في الدوري المغربي أكتوبر 2014 لمدة طويلة نتيجة شغب جماهيري.

وتعرض سبعة أشخاص لجروح خفيفة، وثلاثة شرطيين فضلا عن إلحاق الأضرار بالمنشآت واحتراق دراجة نارية تخص الشرطة.

ولكن رغم هذا تم استئناف المباراة بعد نقل الجرحى ونجاح قوات الأمن في السيطرة على الأوضاع ولم يخرج قتيلا واحدا.