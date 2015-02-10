تأجيل سفر عمرو جمال إلى إسبانيا لمدة شهر

تأجل سفر عمرو جمال مهاجم الأهلي الذي يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي إلى إسبانيا لمواصلة برنامجه التأهيلي، لمدة شهر.

وتعرض المهاجم الواعد لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الأهلي أمام الأسيوطي سبورت في الدوري أكتوبر الماضي.

وخضع جمال للجراحة في إسبانيا، بناء على توصيه خوان كارلوس جاريدو المدير الفني.

وكان من المفترض أن يعود النجم الواعد إلى إسبانيا لمواصلة برنامجه التأهيلي، بعدما قشى شهرا في مصر.

ولكن الجهاز الطبي للأهلي فضل أن يواصل المهاجم الدولي الشاب برنامجه التأهيلي في مصر، على أن يسافر إلى إسبانيا بعد شهر.